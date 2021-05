Jeansowy kombinezon, czyli sposób na modny denim total look

A na jakie okazje najlepiej zakładać jeansowy kombinezon? Denim najlepiej prezentuje się w wydaniu casualowym, dlatego najlepiej nosić go na co dzień, kiedy chcemy poczuć się wygodnie. Wystarczy wziąć przykład z topowych gwiazd i najlepiej ubranych kobiet świata. Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Diane Kruger czy Selena Gomez wybierają denim total look do codziennych zestawów na miasto, prezentując się przy okazji stylowo i kobieco. Jak osiągnąć taki efekt? Jaki fason kombinezonu wybrać i jak go stylizować z resztą elementów garderoby? W drugiej części artykułu znajdziesz pomysły na modne zestawy oraz praktyczne porady stylistki.