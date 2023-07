Jechała pociągiem nad morze. "Patowczasowicze" dali jej w kość

Nie widziała tak brudnego przedziału. "Aż mnie zatkało"

Bywa też, że podróżni zostawiają po sobie bałagan, zwłaszcza na długich trasach. Ania, która jechała ze Szczecina do Świnoujścia, zwróciła uwagę na jeden z pustych przedziałów. Nie mogła uwierzyć w to, co widzi – całe fotele były pokryte gęsto jasną sierścią. - Zauważyłam ten przedział, kiedy byłam w drodze do mojego. Gdy zobaczyłam tak bardzo zabrudzone siedzenia, aż mnie zatkało i zrobiłam zdjęcia, bo chyba nikt by mi nie uwierzył w domu, że można tak nabrudzić i mieć to gdzieś - powiedziała.