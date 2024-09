Jedno jabłko dziennie. Do jedzenia jabłek zachęcają sadownicy

W niedzielę 15 września - już po raz 12. - obchodzono w Polsce Narodowy Dzień Sportu. To święto aktywnego stylu życia, które umiejętnie łączy aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Największym wydarzeniem obchodów był piknik zorganizowany na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Specjalna strefa owoców i warzyw przygotowana przez polskich producentów owoców przyciągała setki odwiedzających.

"Celem powołania Narodowego Dnia Sportu jest promocja aktywności fizycznej, a także zdrowego stylu życia. Dla producentów polskich, wspaniałych owoców to okazja, by popularyzować prosty fakt: warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego co jemy w każdym posiłku" - stwierdziła Krystyna Radkowska, prezes Fundacji Zwalcz Nudę, organizator wydarzenia.