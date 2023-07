Jedzenie szybko się psuje? Zmień temperaturę w lodówce

Aby utrzymać optymalne warunki w lodówce, warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Po pierwsze, pamiętajmy, by zostawiać drzwi otwartych na dłużej niż to konieczne. Po drugie, żywność powinna być układana w taki sposób, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza, co zapewni równomierne chłodzenie wszystkich produktów. Po trzecie, nie należy wkładać do lodówki gorących potraw ani wilgotnych rzeczy, ponieważ może to wpłynąć na podwyższenie wilgotności wewnątrz lodówki i przyczynić się do szybszego psucia się żywności.