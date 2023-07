Kosztuje złotówkę. Wąsik zniknie po kilku dniach

Ciemne włoski nad górną wargą to częsta przypadłość, która potrafi zaburzyć pewność siebie. Po pomoc można skierować się do gabinetu, ale wymaga to nie tylko czasu, także pieniędzy. Tania alternatywa znajduje się w twojej kuchni. Jest skuteczna, bezpieczna i kosztuje nieco ponad złotówkę.