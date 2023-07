Do czego służy otwór w rurze odkurzacza? Większość osób się myli

Jednym z elementów, które często są pomijane lub używane niepoprawnie, jest otwór w rączce odkurzacza. Tymczasem ten mały detal ma genialne zastosowanie, które może chronić użytkownika przed niepotrzebnymi wydatkami. Otwór znajduje się w każdym odkurzaczu i można go łatwo otworzyć lub zamknąć za pomocą przesuwnej klapki. Wielu ludzi jest przekonanych, że służy on jedynie do regulacji mocy ssania, jednak został zaprojektowany do zupełnie innego celu.