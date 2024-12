Jemy je codziennie. Dietetyk ostrzega przed rakotwórczym jedzeniem

- Ponad milion Polaków żyje z chorobą nowotworową, a co roku 100 tysięcy umiera z jej powodu - apeluje dr dietetyki Michał Wrzosek. Zaznacza, że aż 30 proc. zgonów związanych z rakiem wynika z niewłaściwej diety. Jakich produktów powinniśmy unikać, by zmniejszyć ryzyko zachorowania? Dietetyk rozwiewa wątpliwości i wskazuje konkretne zagrożenia, które codziennie mogą lądować na naszych talerzach.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od lat ostrzega przed mięsem przetworzonym, takim jak parówki, kiełbasy czy bekon. Każde 50 gramów dziennie zwiększa ryzyko raka jelita grubego o 18 proc. Czerwone mięso również budzi obawy. Dietetyk wskazuje, że zawarte w nim żelazo hemowe może prowadzić do uszkodzenia DNA w komórkach jelit. Dodatkowo azotany i azotyny, stosowane w przetworach mięsnych, w nadmiarze mogą działać rakotwórczo.

Przetwory z ziemniaków, takie jak frytki i chipsy, mogą zawierać akrylamid – substancję powstającą podczas obróbki termicznej w wysokiej temperaturze. Jest on także obecny w herbatnikach, ciastkach czy nawet chlebie. Badania sugerują, że nadmiar akrylamidu w diecie może zwiększać ryzyko nowotworów, dlatego dietetyk radzi, by ograniczać te produkty.

Przetwory w puszkach, choć praktyczne, mogą stanowić zagrożenie. Niektóre z nich zawierają substancje chemiczne, które mogą przenikać do żywności i działać rakotwórczo.

Czy można zachorować na raka od gorącej herbaty? Michał Wrzosek podkreśla, że picie gorących napojów o temperaturze może zwiększać ryzyko płaskonabłonkowego raka przełyku. Warto więc odczekać, aż herbata lekko przestygnie, zanim sięgniemy po filiżankę. - Lepiej pić ją, gdy jej temperatura spadnie poniżej 60 st. C. — radzi dietetyk.

Alkohol nie tylko obciąża wątrobę, ale jest również jednym z głównych czynników ryzyka nowotworów. Spożywanie go zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka krtani, jamy ustnej, gardła oraz wątroby. Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą mieć negatywny wpływ, szczególnie w połączeniu z innymi szkodliwymi nawykami, jak palenie papierosów czy dieta bogata w przetworzoną żywność.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!