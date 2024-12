Masz nadciśnienie? Unikaj tych warzyw i owoców

Owoce i warzywa są ważnym składnikiem naszej diety. Niestety istnieją pewne przypadłości, przy których wybranych produktów lepiej jest unikać. Na co powinny uważać osoby, u których stwierdzono nadciśnienie tętnicze? Nie od dziś wiadomo, że przy tym schorzeniu bardzo ważne jest odpowiednie odżywianie.

Co się tyczy owoców, eksperci nie polecają dla osób z wysokim ciśnieniem tych kandyzowanych oraz w syropach i zalewach. Z jakiego powodu? Jak można się domyślić, chodzi o dużą zawartość cukru, czyli kolejnego produktu niewskazanego przy problemach z wysokim ciśnieniem.

