Jesz codziennie? Ekspertka tłumaczy, kto powinien przestać

Twarożek granulowany wydaje się być idealnym wyborem dla osób, które chcą schudnąć. Zawiera niską ilość kalorii, węglowodanów i tłuszczu, dlatego panuje przekonanie, że można go jeść do woli. Czy tak naprawdę jest?

Dietetyczka kliniczna Milena Nosek, w rozmowie z Onetem, podkreśliła, że choć serek wiejski jest zdrowy, nie każdy powinien spożywać go codziennie . Osoby z wysokim poziomem cholesterolu LDL lub nadciśnieniem powinny zachować szczególną ostrożność i ograniczyć jego ilość.

Osoby dążące do redukcji masy ciała lub mające problemy z przemianą lipidową powinny kontrolować jego spożycie. Wysoka zawartość sodu może niekorzystnie wpływać na osoby z nadciśnieniem tętniczym i obrzękami .

Ekspertka Milena Nosek zaleca łączenie twarożku z węglowodanami złożonymi i warzywami. W wersji słodkiej dobrze komponuje się z owocami jagodowymi , nasionami, pestkami, miodem, suszonymi owocami czy orzechami. W wersji wytrawnej warto połączyć go z pełnoziarnistym pieczywem, olejem roślinnym i kiełkami.

Mimo swoich zalet, twarożek granulowany nie łączy się dobrze ze wszystkimi składnikami. Nosek zwraca uwagę, aby unikać połączenia go z owocami cytrusowymi , co może pogorszyć jego walory smakowe. Ze względu na wysoką zawartość sodu, nie zaleca się dodatkowego solenia samodzielnie spożywanego produktu ani potraw przyrządzonych na jego bazie.

