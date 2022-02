Jennifer Lopez jest jak wino. Gwiazda wygląda lepiej, niż w młodości

Co poróżniło "Bennifer"? Być może presja jaką sami na siebie narzucili. W listopadzie 2002 roku prasę obiegła informacja o zaręczynach pary. Mówiło się, że Lopez dostanie od ukochanego pierścionek wart 1,5 mln dolarów. Później zaczęły się przygotowania do ślubu, które szły pełną parą, ceremonia zarezerwowana była na 12 września 2003 roku. Tuż przed ślubem jednak wszystko odwołano. Dziś jednak odbudowali dawne uczucie. I są jak papużki nierozłączki, co widać między innymi na ich zdjęciach w mediach społecznościowych.