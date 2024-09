Jest autoseksualny. Ekspertka wyjaśnia, jak czerpie przyjemność

"Od kilku lat jestem w stanie osiągnąć orgazm tylko wtedy, gdy patrzę na siebie w lustrze" - brzmi pierwsze zdanie w liście anonimowego mężczyzny, który napisał go do seksuolożki Jamie Bucirde.

"Odnosi się do osób, które odczuwają pociąg seksualny do samych siebie, czerpiąc przyjemność z własnego ciała, wyglądu lub działań. Może to objawiać się jako samostymulacja lub fantazjowanie na swój temat. Nie oznacza to, że nie uważasz innych za atrakcyjnych, a że czerpiesz dodatkową przyjemność z samego siebie" - tłumaczyła.