Miała 30 lat, gdy dowiedziała się, że jest abroseksualna. To wiele zmieniło

Poznanie siebie oraz własnej seksualności to często nie lada wyzwanie. Czasami boimy się przyznać przed sobą, co tak naprawdę czujemy. Nic więc dziwnego, że ta kobieta dopiero po 30-tce dowiedziała się, że jest abroseksualna.

Abroseksualność charakteryzuje się swego rodzaju płynnością seksualną, związaną z wahaniami oraz zmianami preferencji do różnych płci. Co więcej, osoby te, często nie są w stanie określić stałej orientacji ze względu na swoje zmienne uczucia. Wiele osób wciąż jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, że również należy do tej grupy. Tak też było w przypadku Emmy, która w liście opublikowanym przez "Metro" zdradziła, że dopiero po 30-tce dowiedziała się, że także jest abroseksualna.

Miała 30 lat, gdy dowiedziała się, że jest abroseksualna

Emma nie ukrywała, że długo nie mogła zrozumieć, co się tak właściwie z nią dzieje. Jej emocje oraz pociąg seksualny do konkretnych osób szybko się zmieniały, dlatego zaczęła poważnie zastanawiać się nad swoim dotychczasowym życiem uczuciowym. Gdy dzieliła się swoimi problemami z innymi, często bywała wyśmiewana.

"Czasami czułam się jak lesbijka, a kilka dni lub tygodni później bardziej utożsamiałam się z biseksualnością. Moja seksualność była płynna" - zdradziła.

Znajomi Emmy nie mogli pojąć, dlaczego tak szybko zmienia swoją orientację. Przez większość życia czuła się więc niezrozumiana. Wszystko zmieniło się, jednak gdy trafiła w mediach społecznościowych na post, w którym wyjaśnione było pojęcie abroseksualności. Dzięki temu nie tylko stała się znacznie pewniejsza siebie, ale również w końcu otrzymała wsparcie od swoich bliskich.

Abroseksualność a związki

Osoby abroseksualne często nie chcą angażować się w poważne relacje. Ma to związek z ich chwiejnymi uczuciami do drugiej osoby. Niestety nie mają one w pełni wpływu na to, czy w niedalekiej przyszłości nie poczują pociągu seksualnego do kogoś zupełnie innego. To bowiem może zmieniać się w zależności od sytuacji, kontekstu, a nawet etapu ich życia. Emma zdaje się mieć w tym temacie jednak zupełnie inne zdanie.

"Nie zmienia to moich relacji w taki sam sposób, jak bycie biseksualnym nie powoduje, że dana osoba czuje się inaczej wobec swojego partnera. Kocham bardziej osobę, niż jej płeć, więc nie ma znaczenia, czy moja seksualność zmienia się, gdy jestem z kimś w związku".

