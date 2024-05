Jest jednym z nielicznych jadowitych pająków w Polsce. Można go spotkać w ogrodzie

Wychodząc o poranku do ogrodu, często można zauważyć charakterystyczną sieć znajdującą się na trawie lub innych roślinach. To znak, że na posesji zadomowił się lejkowiec labiryntowy.

Ten sporych rozmiarów pająk może osiągać nawet 14 mm długości. W dodatku wyróżnia się aparatem jadowym, który składa się ze szczękoczułków i gruczołów jadowych. To właśnie dzięki nim jest w stanie błyskawicznie zabić swoje ofiary.

Lejkowiec labiryntowy to bardzo pożyteczny pająk. Często zajada się uporczywymi muchami, z którymi walczymy niemal przez całe lato. Mając go więc w ogrodzie, możemy nieco odetchnąć z ulgą.

Niestety pająki te nie przejmują się tym, jak wygląda ich sieć. Często zostawiają na niej pozostałości po swoich ofiarach, które mogą wpływać na to, jak finalnie prezentuje się ogród, w którym się zadomowiły. Okazuje się, że można temu w prosty sposób zaradzić.

Wystarczy użyć do tego grabi, którymi delikatnie zdejmiemy sieć z roślin. Trzeba jednak uważać, czy nie znajduje się właśnie na niej lejkowiec, tak by podczas całego procesu go nie zranić.