Możesz spotkać go w piwnicy. Gdy zauważysz, bierz nogi za pas

Pająki to stworzenia, za którymi wielu ludzi nie przepada. Na całe szczęście w Polsce nie ma zbyt wielu gatunków porażających swym rozmiarem. Bez wątpienia jednak sidlisz piwniczny to osobnik robiący wrażenie. W końcu to jeden z największych stawonogów, na które możemy się natknąć w Europie. Czy jest się czego obawiać?