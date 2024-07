Jest organistką od 25 lat. "Nie mogłabym się z tego utrzymać"

Kiedy opowiada o swoim dzieciństwie i początkach przygody z muzyką, podkreśla, że miała szczęście, bo trafiała na dobre momenty i dobrych ludzi. Jako przykład podaje chociażby to, że wraz z rozpoczęciem edukacji muzycznej w jej miejscowości zorganizowano kurs organistowski, na który oczywiście się zapisała. Była jego najmłodszą uczestniczką. Szybko została zakwalifikowana do starszej grupy.

Gdy nadszedł czas matury, Marta musiała zdecydować, jaki zawód będzie wykonywała w przyszłości. Muzyka nie była dla niej na tyle pewna, żeby się zdecydować na taką ścieżkę kariery. Ostatecznie, jak tata, studiowała fizykę na uniwersytecie w Poznaniu. W międzyczasie ciągnęło ją jednak do gry na organach. Chciała zdobyć wykształcenie muzyczne. Pierwsza próba zdania egzaminu do szkoły w Poznaniu niestety się nie powiodła.

Mimo to, w ciągu 25 lat raz zdarzyło jej się nie dojść do porozumienia z parą młodą.

- To są naprawdę bardzo rzadkie przypadki, przynajmniej jeżeli chodzi o moje doświadczenie. Pary młode zazwyczaj potrzebują wytłumaczenia tego, jak powinno się podejść do wyboru muzyki, która zostanie wykonana na ślubie w kościele. Jeżeli faktycznie chcą, by była to uroczystość w wymiarze duchowym, zgadzają się - stwierdza.