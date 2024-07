Cztery wdowy konsekrowane. Zachowają czystość aż do śmierci

Wdowy konsekrowane to kobiety, które po śmierci męża oddają życie Bogu i służbie Kościołowi – tak jak robią to dziewice konsekrowane.

Niedawno w diecezji kieleckiej cztery kobiety przeszły obrzęd konsekracji. Obecnie jest tam już 30 wdów konsekrowanych, dziewięć dziewic, a także pustelnica i wdowiec konsekrowany.

Przysięgły czystość aż do śmierci

Choć ich życie diametralnie się nie zmieni - pozostaną w swoich środowiskach pracy, w rodzinach, będę jednak pełnić na szczególną rolę w Kościele. To dobrowolna służba poprzez zachowanie ślubów czystości, świadectwo życia oraz modlitwy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

30 czerwca diecezja kielecka zyskała cztery nowe wdowy konsekrowane. Są to: Elżbieta Juszczyk z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Oleszkach, Barbara Kaleta z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce, Grażyna Nowak z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach, Janina Przybysławska z parafii katedralnej w Kielcach.

– Droga do indywidualnej formy życia konsekrowanego, jaką jest wdowieństwo konsekrowane, nie jest przejściem z gorszego stanu do lepszego, ale jest to świadoma i dobrowolna odpowiedź dana Jezusowi, który wciąż nas powołuje: pójdź za Mną – mówił bp Jan Piotrowski w wygłoszonej homilii.

– Jesteśmy świadkami, że panie wdowy, nadal mamy, babcie, a może prababcie szukają drogi świętości przez wolę całkowitego poświęcenia się dla Chrystusa i życia dla Niego - podkreślił biskup kielecki.

Kim są wdowy konsekrowane?

Świeckie osoby konsekrowane budzą ciekawość wśród wielu ludzi. Są nimi zarówno wdowy, które dotychczas żyły w małżeństwach, jak i młode kobiety, będące dziewicami.

Na co dzień nie mieszkają jednak w zakonie, a żyją i pracują normalnie. Są wśród nich m.in. nauczycielki, informatyczki, lekarki czy prawniczki.

Wyróżnia je jednak to, że do ołtarza nie idą z mężem, a same i twierdząco odpowiadają na zadane przez biskupa pytanie: "Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?". Składając śluby, zobowiązują się do życia w czystości do końca życia. Otrzymują też obrączkę i brewiarz.

Niektóre z wdów konsekrowanych chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami w sieci. Do takich osób należy m.in. Grażyna z archidiecezji łódzkiej. "Zaraz po śmierci męża zrozumiałam, że potrzebuję wyciszenia. Na medytacji usłyszałam: 'Chcę, żebyś była moja'. Dopiero za rok okazało się, że istnieje nowicjat dla wdów konsekrowanych. Półtora roku później zostałam poślubiona Panu" - mówiła w mediach społecznościowych.

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!