Jest z partnerem od ośmiu lat. Ich rodzice wciąż się nie poznali

"Święta spędzamy osobno"

Co więcej, w rozmowie zdradza, że mimo ośmiu lat związku, ona i jej partner wciąż nie spędzają razem m.in. świąt Bożego Narodzenia. - Ja jadę do jego rodziny na kilka dni przed świętami, a potem on do mnie. Same święta spędzamy jednak osobno - ujawnia.