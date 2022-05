Problemy z higieną przyczyną kłótni w związkach. "Obrzydza mnie już nawet całowanie się z nim"

"Przecież to jest obrzydliwe"

- Kiedy go poznałam, to był wręcz ideał. Zamieszkaliśmy razem i było w porządku. Zaczęło się dopiero po kilku miesiącach. Przestał dbać o higienę, nie myje zębów. Mam wrażenie, że najchętniej w ogóle by się nie mył, gdybym go do tego nie przymusiła - mówi Paulina.