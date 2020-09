Joanna Koroniewska biega z dzieckiem w wózku. Wielozadaniowa mama

Joanna Koroniewska to niewątpliwie gwiazda, która potrafi dobrze gospodarować swoim czasem. Aktorka cały czas pracuje zawodowo i angażuje się w nowe projekty, a jednocześnie zajmuje się domem oraz wychowywaniem dwóch córek - jedenastoletniej Janiny i dwuletniej Heleny.

Joanna Koroniewska biega z córką w wózku

"Wybiegana mama. Ale nam się nie chciało. A teraz duma. Kiedyś myślałam, że sportowa Joasia to oksymoron a dziś wiem, że bez wysiłku fizycznego ciężko mi żyć. A jak tam u was?! Lubicie się zmęczyć czy jeszcze się nie zebraliście?!? Pamiętajcie, zacząć można zawsze! Ja polecam! Reset mózgu gwarantowany!" - napisała w poście.

Koroniewska pokazała również zdjęcia zrobione podczas przebieżki. Miała na sobie sportową czapkę z daszkiem, luźną kurtkę, potargane włosy i zero makijażu. Gwiazda nie ma problemu z pokazywaniem się w naturalnej wersji i często publikuje zdjęcia, na których widać różne niedoskonałości. Dajemy duży plus za to!