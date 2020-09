Joanna Koroniewska bryluje w mediach społecznościowych. Zdradziła, o jakich sprawach milczy w sieci

Joanna Koroniewska w czasie lockdownu została okrzyknięta królową social mediów. A to za sprawą rozwoju swojego kanału na Instagramie. Aktualnie ma już tam prawie pół miliona obserwatorów, którzy śledzą jej losy, ale też słuchają przemyśleń, czy śmieją się z jej żartów. Social media Joanna Koroniewska wykorzystuje zwłaszcza z tego ostatniego powodu, aby wywołać w ludziach uśmiech. Czasami w jej relacjach nie ma zatem miejsca na nostalgię.

Joanna Koroniewska ukrywa przed fanami bolesne doświadczenia

W rozmowie z serwisem "Jastrząb Post" Joanna Koroniewska zdradziła, że są tematy tabu, o których nie informuje fanów. Wytłumaczyła się od razu, że to nie oznacza, że nie jest szczera. Wręcz przeciwnie, uważa, że pewną część siebie trzeba zachować dla bliskich i przyjaciół. Dodała, że być może zdecydowałaby się na więcej osobistych zwierzeń, gdyby nie było to później wykorzystywane przez media.

"Ja w ogóle wielu rzeczy nie mówię. Mam sytuacje dramatyczne w życiu, do podjęcia, do odkrycia. Takie, w których funkcjonuje tylko moja rodzina . Uważam, że wiele rzeczy powinniśmy zostawiać dla siebie, nawet w tych socialach. Tak naprawdę, proszę mi wierzyć, że ja nie kreuję. Ja jestem prawdziwa. Ale nie daję samej siebie. Bo pewnie bym to robiła, przynajmniej dla tych swoich widzów. Ale wiem, że za chwilę robią się nieprawdopodobne publikacje" – podaje.