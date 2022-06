Maciej Dowbor nie wytrzymał. Tak skomentował metamorfozę żony

Joanna Koroniewska ceni sobie naturalność. Należy do gwiazd, które nie używają instagramowych filtrów i nakłaniają kobiety do samoakceptacji. Zdjęcie, które opublikował Maciej Dowbor, ukazuje celebrytkę w niecodziennym wydaniu. Gorset, futro, tipsy - skojarzenie z Paris Hilton nasunęło się samo. Co na to aktorka?