Joanna Liszowska bez makijażu i z siwymi włosami. Polki pokochały ją za to zdjęcie

Joanna Liszowska opublikowała na Instagramie fotografię, na której pozuje bez grama makijażu i z siwymi włosami. Rozpromieniona przesyła fanom pozdrowienia z tarasu. "Hej! Całusy słoneczne dla wszystkich!" - napisała. Choć nie po raz pierwszy widzimy aktorkę w naturalnej wersji, to i tak post odbił się szerokim echem. Internautki dziękują jej za autentyczność.

To nie sztuka pozować na tzw. ściankach w pięknych kreacjach i z perfekcyjnym makijażem. Sztuka to pokazać swoje naturalne oblicze. "Asiu jak patrzę na Ciebie, to aż mi lepiej, że nie tylko ja jestem siwa", "Super wyglądasz" - czytamy pod postem.