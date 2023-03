Joanna Opozda zachwyca w różu. Internauci komplementują na potęgę

Ponadto warto zwrócić uwagę na krój garnituru – to już nie oversize, a retro. Stanowią o tym te elementy: spodnie z rozszerzającymi się nogawkami, długa marynarka przykrywająca biodra oraz materiałowe guziki. Spojrzenie przykuwa także ozdobny kwiat przy ramieniu. Tego typu kwieciste detale biły rekordy popularności w ostatnich miesiącach i nic nie wskazuje na to, by miały wkrótce zejść z afiszu.