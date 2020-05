WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne #ŻYĆLEPIEJ Materiał partnera 2 godziny temu Joga dla początkujących – jak zacząć ćwiczenia? Joga to złożony system filozoficzny wywodzący się z Indii. Opiera się na związkach ciała i umysłu i zawiera wiele praktyk fizycznych, duchowych i etycznych. Na Zachodzie rozwinęła się szczególnie jedna gałąź jogi – hathajoga, zawierająca szereg ćwiczeń fizycznych poprawiających zdrowie i kondycję. Ćwiczenia hathajogi utożsamiane są z jogą w ogóle, co nie jest poprawne w kontekście hinduizmu, ale powszechne w Europie i Ameryce. (1, 2) Od czego zacząć swoją przygodę z jogą? Jak przygotować się do ćwiczeń? Podpowiadamy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Adobe Stock) Materiał partnera Optima Joga – jak radzić sobie ze stresem? Choć joga polega na pracy z ciałem, które zyskuje dzięki temu elastyczność, wytrzymałość, a nawet siłę, to nie bez znaczenia jest także jej wpływ na psychikę człowieka. Joga może być postrzegana jako forma medytacji, ale nie trzeba nadawać jej duchowego znaczenia, by doświadczyć jej pozytywnego wpływu na nasz umysł. (2, 3) Należy bowiem wiedzieć, że konkretnym pozycjom ciała w jodze towarzyszy odpowiedni, głęboki sposób oddychania, który pozwala dotlenić i odprężyć ciało, a skupienie się na oddechu – uspokaja myśli. (2,3) Zatem jeśli połączymy rozluźnienie ciała, odprężenie i uspokojenie myśli, dostaniemy idealny przepis na to, jak radzić sobie ze stresem w pełnym pośpiechu i napięcia świecie. To właśnie dlatego joga jest obecnie tak popularna. Ponadto ćwiczenia jogi poprawiają krążenie krwi, obniżają ciśnienie tętnicze i ułatwiają zasypianie. Co będzie nam potrzebne podczas pierwszych ćwiczeń? Jeśli chcesz zacząć ćwiczenia jogi w domowym zaciszu, dobrze skompletować parę rzeczy: 1. Luźny strój do ćwiczeń Jeśli chcesz się odprężyć, luźny strój jest konieczny. Nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przeszkadzał w ćwiczeniach, ani zbyt obcisły, żeby nie uwierał. Należy także unikać sztucznych materiałów nieprzepuszczających powietrza. Jogę ćwiczy się boso, więc dobór obuwia nie jest problemem. 2. Mata do jogi Nie jest to zwykły gadżet, ale przydatny rekwizyt ułatwiający ćwiczenie. Dzięki niemu bose stopy nie będą się ślizgały po podłodze ani ocierały. Matę możesz zastąpić kocem lub ćwiczeniami na dywanie, jednak szybko uznasz, że profesjonalna mata to duża wygoda – i bezpieczeństwo! 3. Podpórki i klocki Nie wszystkie asany (pozycje przyjmowane w jodze) są łatwe, komfortowe czy nawet osiągalne dla początkujących. Nie ma w tym niczego złego i nie należy się tym zrażać. W wielu przypadkach podpórki i klocki mogą okazać się bardzo pomocne. Joga w domu czy z nauczycielem? Jednym z dylematów stojących przed początkującym adeptem jogi jest kwestia wyboru samodzielnej nauki lub wybranie się na zorganizowany kurs z nauczycielem. Jeśli nie jesteś przekonany do tej dyscypliny, dobrze jest spróbować samodzielnych ćwiczeń, by sprawdzić, czy taka forma aktywności będzie ci odpowiadać. Jeśli jednak początki okażą się owocne i zechcesz bardziej zagłębić się w temat, warto trenować pod okiem nauczyciela czy instruktora. Nawet jeśli początkowe asany wydają się łatwe, istnieje ryzyko ich niepoprawnego wykonywania. Szczegóły mają tu duże znaczenie, a samemu naprawdę trudno kontrolować poprawność wykonywanych pozycji. Co więcej,* łatwiej nauczyć się poprawnych postaw „od zera”*, niż później poprawić błędne nawyki, jakie wypracowało się samemu, ćwicząc w domu. 1. M. Grodecka: Scieżki jogi. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.

2. A. Świerzowska: Joga. Droga do transcendencji. Kraków: WAM, 2009

3. M. Sławek, R. Śleboda, Joga i jej wartości w kształtowaniu zdrowego stylu życia, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 78/2011, s. 153-164.

4. Atkinson N.L., Permuth-Levine R., Benefits, Barriers and Cues to Action of Yoga Practice: A Focus Group Approach, „American Journal of Health Behaviour" 2009, No. 33 (1).