Justyna Mazur pokazała komentarz od słuchaczki. Odniosła się do wagi

"Znów ważę 100 kg". Justyna Mazur szczerze o chorowaniu na otyłość

Justyna Mazur-Kudelska otwarcie mówi na swoich kanałach o otyłości oraz problemie fat shamingu, z którym sama się mierzy. "Mam 35 lat, 160 cm wzrostu i znów ważę 100 kg. Mój wskaźnik BMI mówi mi, że w dodatku to trzeci stopień otyłości. Choruję na otyłość. To choroba, z którą zmagam się przez całe moje dorosłe życie. Jako jedyna obok AIDS i uzależnienia od narkotyków czy alkoholu, przychodzi mi do głowy, gdy myślę o chorobach stygmatyzowanych przez społeczeństwo" - napisała w jednym ze swoich postów na Instagramie. Pokazała tam też przykłady obraźliwych komentarzy, jakie otrzymuje.