Justyna Nagłowska poprawiła stary tatuaż. Wystarczyło dopisać jedną literę, by całkowicie zmienił znaczenie

"Rozmawiałam o tym z moim serdecznym kolegą. Artystą, który żyje z lepienia ze sobą słów. Powiedziałam, że chcę go zmienić, ale jeszcze nie wiem na co. Może usunąć całkiem… Dość szybko wymyślił, że wystarczy dodać jedną literkę i zmieni się cały sens. To było dawno temu. Wtedy uznałam, że napisanie o sobie "Pani karat" też nie będzie o mnie. Przecież to by oznaczało, że mam poczucie własnej wartości, jestem odważna, a przede wszystkim, że lubię siebie… Dziś po długim czasie od tamtej rozmowy, z dużym spokojem i radością dopisałam tę jedną literkę. Rozwój zaczyna się od zmiany. W tym wypadku od zmiany zdania na swój temat".