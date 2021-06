Justyna Żyła pokazała wymowne zdjęcie. Syn doprowadził ją do łez

Tymczasem Justyna Żyła zaczęła romansować z show-biznesem. Zaliczyła (niestety bardzo nieudany) występ w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" u boku Tomasza Barańskiego. Poprowadziła też program "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta", w którym występowali pokłóceni małżonkowie. W 2019 roku zdecydowała się na rozbieraną sesję dla "Playboya".