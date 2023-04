Już nie jest "królową życia". Zmieniła się po programie

To nie pierwsza przemiana, na jaką zdecydowała się Macudzińska. Kobieta w marcu tego roku skróciła swoje charakterystyczne długie włosy do obecnej fryzury. To bardzo spodobało się internautom, którzy zachwalali taką decyzję. Podkreślali w komentarzach, że ostre cięcie bardzo pasuje zarówno do wyglądu, jak i do osobowości gwiazdy. "Te włosy pasują jak żadne inne", "W tych włosach najlepiej" - czytamy.