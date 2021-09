Kasia Cichopek pokazała się w szarej marynarce. Nuda? Tylko spójrzcie na dodatki

- Obserwujemy wiele rodzin, gdzie partnerzy albo się rozchodzą, albo jedno pracuje cały dzień, a drugie jest z dzieckiem. My się tym dzielimy i kładziemy duży nacisk na to, żeby przynajmniej kilka popołudni w tygodniu spędzić razem (...). Dom to jest nasz wspólny mianownik, tu się spotykamy, opowiadamy sobie, co słychać w pracy. Ale szanujemy nawzajem swoje potrzeby. Wspieramy się nawzajem we wszystkim, co robimy - mówiła Kasia Cichopek w wywiadzie dla magazynu "Viva".