Kasia Cichopek w Wiedniu. Poleciała tuż przed lockdownem

Znowu zamknięci

Od poniedziałku Austria wraca do całkowitego lockdownu, również dla zaszczepionych. To pierwszy europejski kraj, który podjął taką decyzję. Restrykcje zaplanowano na 10 dni z możliwością przedłużenia. "To smutna, ale konieczna konsekwencja dramatycznego wzrostu liczby zakażeń w ostatnim czasie – oświadczył kanclerz Austrii.