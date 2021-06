Kasia pomaga dzieciom. Mówi, co się stało w czasie pandemii

Przyzwyczajone do szarej rzeczywistości bały się marzyć o lepszym jutrze. To wszystko było poza zasięgiem ich wyobraźni. Nie potrafiły nawet określić, jak powinien wyglądać ich pokój marzeń. My z zewnątrz widzimy to, że ich środowisko ma destrukcyjny wpływ na ich rozwój, natomiast one same tego nie czują. Na co dzień zmagają się z biedą, wykluczeniem wśród rówieśników oraz depresją. Są to często rodziny, o których nikt nie odwiedza i wszyscy o nich zapomnieli.