Młode pary uczą się domowych budżetów w pandemii. "Przeszliśmy przez kilka kłótni"

A czy warto czekać na Nowy Ład? - Osoby młode, które planują kupić mieszkanie, muszą mieć wkład własny. Z reguły banki żądają 10- 20 proc., co przekłada się na to, że na starcie musimy mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale moim zdaniem, jeżeli założenia Nowego Ładu co do dopłaty wkładu własnego zostaną zrealizowane, to niestety wpłynie to na wzrost cen mieszkań – mimo tego, że już dziś ich cena jest dość wysoka – kwituje ekonomista.