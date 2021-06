Rafał Mohr został soul coachem. "Zaczynamy zwracać się ku wnętrzu"

Mogę bazować tylko na swoich doświadczeniach i obserwacjach, ale uważam, że każdy ma swój wewnętrzny głos. Często zdarzają nam się sytuacje, kiedy do nas przemawia – np. podejmujemy jakąś decyzję rozumowo, a potem okazuje się błędna i mówimy sobie: "kurczę, intuicja podpowiadała mi coś innego. Czemu jej nie posłuchałem / posłuchałam?". I to jest właśnie "to", żebyśmy bardziej skupili się na swoim głosie, bo wszystkie rzeczy, które się wydarzą, będą następstwem słuchania go. To coś, co wyjdzie nam w konsekwencji na dobre.