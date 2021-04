Katarzyna Cichopek świętuje dyngusa na plaży. Aktorka wyjechała na wakacje

Katarzyna Cichopek należy do grona celebrytów, którzy non stop angażują się w nowe projekty zawodowe. Cichopek od lat gra w serialu "M jak Miłość", a ponadto prowadzi program "Pytanie na Śniadanie" oraz prężnie rozwija swoją markę biżuteryjną.

Rajskie wakacje

Jednak ostatnio doszła do wniosku, że potrzebuje odpoczynku gdzieś daleko w ciepłych krajach. Wybór padł na Dominikanę. To państwo na Morzu Karaibskim jest bardzo popularnym kierunkiem wśród Polaków. Nic dziwnego, malownicze plaże i egzotyczna roślinność potrafią zachwycić.

Katarzyna Cichopek wybrała się na Dominikanę całą rodziną. Na jej profilu w mediach społecznościowych można codziennie podejrzeć, jak spędzają wspólnie czas. Spacery wzdłuż plaży i korzystanie z pięknej pogody to absolutny numer jeden.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. "To się nazywa śmigus-dyngus", "Wygląda Pani wspaniale" - komplementują fani celebrytki.

