Katarzyna Cichopek pozuje w obcisłym kombinezonie. W komentarzach lawina komplementów

Jeszcze niedawno wypoczywała z rodziną na Seszelach i w Zakopanem, a teraz śmiga na stoku we włoskich Alpach. Katarzyna Cichopek, jak widać, korzysta ze swojego urlopu zanim wróci do pracy - na plan serialu "M jak miłość" i do porannego programu "Pytanie na śniadanie". Swoim szczęściem dzieli się z obserwatorami na Instagramie, gdzie wstawia zdjęcia, które wywołują lawinę komentarzy.