Katarzyna Dowbor o świętowaniu. "Myślę, że nie warto stosować się, do tej lubianej w Polsce zasady"

Katarzyna Dowbor prowadzi już 16. edycję programu "Nasz nowy dom". Dziennikarka przed świętami opowiadała o podejściu porządków. Choć jest miłośniczką urządzania czterech ścian oraz pomaga ludziom w potrzebie, podkreślała w rozmowie z "Faktem", że nie lubi sprzątać. "Ja osobiście nie przepadam za tym, ale wiem że jest taka potrzeba i staram się sobie zawsze to ułatwiać. Na pewno wielkim ułatwieniem są różne nowości, które co jakiś czas pokazują się na rynku. Jestem zbieraczką gadżetów(…)" – wyznała prezenterka.

Dodała również, że nie jest perfekcjonistką w zakresie porządków. Skupia się bardziej w czasie świąt na budowaniu atmosfery, niż na tym, aby wszystko lśniło. Przytoczyła też pewne przykłady. "Przy różnych świętach widziałam bardzo wiele pań, które po prostu już nie miały siły siadać do świątecznego stołu, bo zanim wszystko przygotowały i posprzątały, to po prostu zasypiały przy tym stole" – powiedziała.

Katarzyna Dowbr o świątecznej atmosferze

Na koniec prowadząca "Nasz nowy dom" zaapelowała, aby podczas świętowania nie stosować się do zasady: "zastaw się, a postaw się". "Jeśli nie będzie wytrzepany dywan, to też się nic nie stanie i świat się nie zawali, można go wytrzepać po świętach. Także ostrzegam, przed takim podejściem" – wyczuliła.