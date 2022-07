Katarzyna Glinka publikuje zdjęcia z egzotycznych wakacji. Przy okazji rozprawia o macierzyństwie

"Rozwód i rozpad rodziny to była bardzo duża porażka. Dla mnie rodzina zawsze była ważna. (…) Chciałam mieć rodzinę, to było w moich wizjach i wyobrażeniu, że i kariera, i dziecko, i rodzina jest do pogodzenia. I do dzisiaj zazdroszczę wszystkim, którym udało się to pogodzić. (…) Poszły za tym (rozwodem – przyp.red.) duże konsekwencje, bo mieliśmy dwuletnie dziecko. Nie dość, że nie była to wymarzona sytuacja, to poza tym jednak jest trudno, bo jesteśmy podzieleni na dwa domy. To w ogóle nie było moje wyobrażenie o życiu, że wychowuję dziecko i muszę je oddać na weekend" – wyznała w podcaście u Żurnalisty.