Katarzyna Kulpa, "Stanikomania": Rzadko mamy okazję oglądać ciała innych ludzi w zwykłych sytuacjach, poza kontekstem erotycznym

Za mało pamiętam, by teraz to analizować, ale mam wrażenie, że dzisiejszym nastolatkom też tego brakuje. Niby mają dostęp do różnych materiałów edukacyjnych – choćby do profili na Instagramie edukujących o ciele, ale wciąż młode osoby zgłaszają się do mnie z dziwnymi przekonaniami - na przykład, że piersi powinny rosnąć tak, żeby były do siebie przytulone, bo tak widziały u modelek czy celebrytek. Są też wystraszone tym, co wyczytują w mediach o tym, że staniki szkodzą, albo pytają mnie, czy to, że mają małe piersi oznacza, że sobie je "zniszczyły" źle dobranym push-upem.