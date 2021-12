Katarzyna Sokołowska: królowa wyczucia stylu

Bezkonkurencyjna w swojej branży reżyserka, choreografka i producentka pokazów mody jest ikoną stylu. Od lat współpracują z nią marki, agencje kreatywne i domy mody, bo modową intuicję Sokołowska ma w swoim DNA. Gdy myślimy o jej stylu, przed oczami mamy luz, elegancję, miejski szyk, luksus i pragmatyczność w jednym. To także cechy kolekcji City Stories dla marki Kazar, która powstała we współpracy z Katarzyną Sokołowską.Trzy modele z kolekcji to absolutne hity: wybierane przez gwiazdy i projektantów.