Kate Middleton po ewentualnym rozwodzie. To by czekało księżną Cambridge Kate Middleton zaniepokoiła ostatnią poddanych swoim zachowaniem wobec męża, księcia Williama. Odtrąciła jego dłoń, gdy próbował ją dotknąć przed kamerami. Pojawiły się plotki o kryzysie, a nawet o zwiastunie rozwodu. Co by czekało Kate w takiej sytuacji? Kate Middleton i William są udanym małżeństwem, ale co jeśliby się rozwiedli? (Getty Images) Rozwód w brytyjskiej rodzinie królewskiej to żadna nowość. Ale mało kto chyba bierze pod uwagę, że jedna z ulubionych par, Kate i William, mieliby kiedykolwiek powiedzieć sobie „Do widzenia". Ale co gdyby jednak? Jeśli doszłoby do rozwodu, to Kate miałaby ograniczone prawa rodzicielskie – nie mogłaby np. wywozić książąt George'a i Louisa oraz księżniczki Charlotte za granicę bez zgody rodziny królewskiej. Z powodu tej zasady istniałaby duża szansa na to, że po rozwodzie Middleton dostałaby dom na terenie Wielkiej Brytanii. Tak stało się, gdy rozwód wzięli książę Andrzej i Sarah Ferguson. Książę William wsparłby Kate Middleton finansowo Książę zapewniłby Middleton stabilność finansową do końca życia. To ile dokładnie otrzymałaby od księcia, zależy od tego, jak długo byliby małżeństwem, ale na pewno byłaby to sporo suma. Po rozwodzie książę Karol przelał księżnej Dianie dużą część swoich pieniędzy. Kate Middleton nie miałaby dostępu do bogactwa, którym się obecnie cieszy, ale raczej nie musiałaby pracować. Middleton otrzymałaby nowy tytuł Obecny tytuł Middleton to księżna Cambridge. Gdy Karol zostanie królem, Kate Middleton zyska tytuł księżnej Walii, a następnie księżnej Consort, kiedy to William obejmie tron. Ale żaden z tych tytułów nie będzie dla niej dostępny w wypadku, gdyby ona i William się rozeszli. Kate straciłaby pozycję w rodzinie królewskiej, choć możliwe jest, że zachowa część swoich królewskich tytułów. Książę William i Kate Middleton mogliby ponownie wziąć ślub Jeśli chodzi o zawarcie kolejnego małżeństwa, nie byłoby to takie łatwe dla książęcej pary. Oboje oczywiście mogliby poślubić kogokolwiek by chcieli, ale nie mogliby zrobić tego pod zwierzchnictwem Kościoła anglikańskiego. Pierwsze plotki o możliwym rozstaniu, a na pewno poważnym kryzysie pojawiły się kilka miesięcy temu, gdy tabloidy doniosły o zerwaniu stosunków pary z Rose Hanbury. Była przyjaciółka Kate została posądzona o romansowanie z księciem. On nigdy się do tego nie odniósł.