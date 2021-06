„To trudna praca, aby dostać się do miejsca, w którym nie przepraszam za to, kim jestem, gdzie akceptuję swoje wady. Cieszę się, że mogę dołączyć do siostrzanego grona L'Oréal Paris, aby powiedzieć: potrzeba odwagi i siły, aby uwierzyć, że jesteś tego warta. Czasami możesz w ogóle nie czuć się wartościowa... Wszyscy mamy takie chwile i to właśnie czyni nas prawdziwymi ludźmi. Ale im częściej to sobie powtarzasz, im bardziej wierzysz w to, czym naprawdę jesteś, z czasem i z tą wiarą w końcu poczujesz się warta tego wszystkiego, z czym się utożsamiasz" - mówi Kate Winslet