"Każdy ma coś, czym może się podzielić". Ania jest od tego wręcz uzależniona

37-latka prowadzi spokojne życie na drugim końcu Europy, ale nie potrafi przejść obojętnie, widząc potrzebujących w jej rodzinnym Elblągu. - Kilometry nie mają żadnego znaczenia jeśli chce się zrobić coś dobrego. Kiedyś chwyciłam za telefon i zadzwoniłam do tamtejszego domu dziecka z pytaniem, czego najbardziej potrzebują. Sądziłam, że może będzie to dodatkowy telewizor do świetlicy lub inny sprzęt, a usłyszałam, że najbardziej pożądane są podstawowe kosmetyki do higieny osobistej. Bez zastanowienia zaczęłam namawiać znajomych i udało nam się skompletować mnóstwo naprawdę atrakcyjnych paczek – wspomina.