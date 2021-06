Kazimiera Szczuka była naczelną polską skandalistką. Czym się teraz zajmuje?

Życie po telewizji

Ostatecznie TVN zdecydował się zakończyć emisję kontrowersyjnego teleturnieju. To oznaczało dla Kazimiery Szczuki pożegnanie z dużą anteną. Dziennikarka wracała jeszcze raz na jakiś czas do stacji tematycznych. Aktualnie jednak skupia się na karierze akademickiej, działalności społecznej i dziennikarskiej.Jak sama przyznaje woda sodowa nie uderzyła jej do głowy i nie ma tzw. “parcia na szkło”. - Ja nie jestem uzależniona od kariery w mediach. Powinnam się bać mówienia tego, co myślę, bo zostanę ukarana? Nie będę mogła występować w telewizji? To trudno! Ja naprawdę nie muszę być gwiazdą - stwierdziła w rozmowie z portalem "Wiadomości24.pl".