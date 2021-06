Fotografowała ludzi o 7 rano i 7 wieczorem. Niektóre zmiany są zaskakujące

Tylko 5 minut

Fotografka wspomina, że gdy planowała zdjęcia, była przekonana, że po przebudzeniu modela będzie miała ok. 20 minut, by wykonać zdjęcie. Okazało się, że ma najwyżej 5 - tyle człowiek potrzebuje, by się rozbudzić. W sumie artystka zrobiła ponad 300 portretów - cały projekt zajął jej 5 lat. Jednak Barbara Iweins nie uważa, że 7AM/7PM nie jest skończonym dziełem. Zamierza wrócić do swoich bohaterów i zdokumentować, jak zmieniły się ich twarze wciągu kilku lat.