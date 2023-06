Kendall Jenner w nietypowym bikini. Ten strój kamufluje "niedoskonałości"

To już słychać, widać i czuć. Lato nadchodzi wielkimi krokami, a razem z nim - wakacje, plaża i leżak nad basenem. Pora rozejrzeć się za nowym strojem kąpielowym? Idealny model wybrała Kendall Jenner . Niech nie zwiedzie cię jej smukła i długa sylwetka. Ten asymetryczny kostium pasuje kobietom o każdej sylwetce , zarówno z małym, jak i dużym biustem.

Dół stroju wyraźnie oddaje klimat lat 80. i 90. Cienkie paseczki przesunięte ponad linię bioder świetnie grają złudzeniem optycznym. To uwielbiany przez gwiazdy "trik", który tworzy efekt długich nóg , sięgających niemalże "nieba".

Z kolei góra stroju kąpielowego Kendall Jenner to już triumf nowoczesnej asymetrii, która po mistrzowsku obchodzi się z wszelkimi niedoskonałościami ciała. Asymetryczne ramiączko odwraca uwagę od szerokich ramion, dodaje wizualnej objętości małym piersiom, a zmniejsza te duże . To wariant dla każdej sylwetki, który jest nie tylko wygodny i ciekawy pod względem samego designu, ale też grający na korzyść wszystkich typów figur.

