Długie paznokcie odchodzą do lamusa. Siostry Jenner już swoje skróciły

Wszystko wskazuje na to, że długie paznokcie odchodzą do lamusa. Być może ma to coś wspólnego z trendem "clean girl aesthetic", zgodnie z którym nosi się krótkie paznokcie i w kolorze zbliżonym do naturalnej płytki. Siostry Kylie i Kendall Jenner już takie mają. To dla nich spora zmiana.