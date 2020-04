WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Informacja prasowa 2 godziny temu Kiedy trzeba stoczyć walkę z nierównym wrogiem z pomocą przychodzą Miss Polski! #MISSjaDzielmySięDobrem #MISSjaDzielmySięDobrem, to kolejna akcja (charytatywna), zorganizowana przez Biuro Miss Polski. Ma ona na celu wsparcie najbardziej potrzebujących instytucji (na początek) na terenie Województwa Śląskiego. Wybór miejsca, nie jest dla nas przypadkowy. Z terenu Śląska, pochodzą dwie obecnie panujące nam Miss. W grudniu 2019 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się Jubileuszowa Gala, 30-lecia konkursu. Śląsk i jego pozytywna energia (#slaskiepozytywnaenergia), nie są nam obce, a co więcej, my czujemy się wielką częścią tego optymistycznego hasła! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Biuro Miss Śląska) W piątek, 24 kwietnia br., rozpoczęliśmy cykl „podróży" w kierunku instytucji, które najbardziej potrzebują wsparcia. Akcja #MISSjaDzielmySięDobrem, ma charakter cykliczny. Jej głównym założeniem, nie jest jednorazowa, doraźna pomoc, a cała, seria zaplanowanych wyjazdów do najróżniejszych placówek typu: Domy Samotnej Matki, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Domy Starców, Fundacje działające pro bono. Z pomocą w zrealizowaniu akcji, przychodzą Partnerzy konkursu Miss Polski, którzy przygotowują paczki z najróżniejszymi produktami (artykułami spożywczymi, środkami czystości, środkami chemicznymi, kosmetykami, zabawkami oraz odzieżą). Magdalena Kasiborska - Miss Polski 2019, Magdalena Michalska- Miss Polski Nastolatek 2019 oraz 3 Wicemiss Polski 2019 - Dominika Konarska ze wsparciem organizatora konkursu regionalnego, Wybory Miss Śląska - Miss Polski, pojawiły się z żywnością, kosmetykami, środkami czystości, a nawet wypiekami w postaci pysznych ciast w Domu Pomocy Społecznej w Tychach oraz w Fundacji Dobrego Pasterza w Ustroniu, której podopieczni to kobiety dotknięte trudną sytuacją życiową, często ofiary przemocy, które w walce o dobro i bezpieczeństwo zarówno swoich dzieci jak i swoje szukają schronienia w placówkach państwowych, zapewniających im dach nad głową, spokój oraz wyżywienie. Działającym pro bono placówkom, takim jak Fundacja Dobrego Pasterza, nie jest łatwo utrzymać dom, będący dla wielu jedyną szansą przetrwania. Biuro Miss Śląska Podziel się My, już po pierwszej wizycie wiemy, że razem możemy więcej! Będziemy pomagać i wspierać w każdy możliwy dla nas sposób. Mamy wokół siebie wielu dobrych i życzliwych ludzi, którzy mimo obecnie panującej, trudnej sytuacji w kraju, dołożyli swoją cegiełkę by dzielić się dobrem tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne lub go brakuje. Już teraz dziękujemy Firmie Lactalis Polska Spółka z o.o. za przekazanie produktów nabiałowych, marce Nutka -fitokosmetyki za środki czystości oraz artykuły chemiczne, marce GLOV, za zestawy do pielęgnacji twarzy dla dzieci oraz dorosłych, firmie Chicco, za przekazanie dużej ilości zabawek. Markom, Renee, Sugarfree oraz Cardio Bunny za odzież. Dziękujemy także projektantce mody z Zabrza, Romanie Krysciak, która do swojej pracowni zaprosiła Miss Polski, nauczyła oraz pomogła w szyciu masek ochronnych dla potrzebujących. Dziękujemy również wszystkim pozostałym Partnerom, na których przesyłki oczekujemy. Informacja prasowa Biura Miss Polski