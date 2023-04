Kiedyś nie wyszłaby tak na ulicę. Teraz to najmodniejsze połączenie

Z kolei look Magdy Mołek także został zdominowany przez jeans, który króluje w świecie mody co najmniej od dwóch sezonów. Dziennikarka postawiła na ciemny odcień denimu i komplet spodni oraz kurtki, którą włożyła na biały t-shirt. Ponadto wybrała niemal identyczny model loafersów, co Małgorzata Socha. Lecz Mołek dobrała do nich znacznie dłuższe skarpety zakończone czarnym wzorem.