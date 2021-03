Kinga Rusin wspiera potrzebujące kobiety. "Dobrze jest wykorzystywać rozpoznawalność i zasięgi"

Kinga Rusin zdaje sobie sprawę, że jest w uprzywilejowanej pozycji życiowej i bardzo wiele osób nigdy nie osiągnie takiego statusu jak ona. W związku z tym dziennikarka chętnie angażuje się w akcje charytatywne. "Dobrze jest wykorzystywać rozpoznawalność i zasięgi, by walczyć o słuszne sprawy. I dobrze jest móc dać konkretną pomoc" - podkreśliła.

Dziennikarka stara się zachęcać innych do wspierania potrzebujących i jak widać, bardzo dobrze jej to wychodzi. "Pieniądze z naszej działalności biznesowej dają możliwości realnego, finansowego wspierania tego, w co wierzę. W ciągu ostatnich 2 lat przeznaczyliśmy z Markiem na różne inicjatywy, głównie kobiece, ponad 300 tys. zł" - wyliczyła.