Pola Lis złożyła życzenia mamie. Przy okazji pokazała dawne zdjęcie

Córka składa życzenia mamie

Dziennikarka Kinga Rusin swoją przygodę z telewizją rozpoczęła jeszcze w latach 90. XX wieku. Początkowo pierwsze kroki stawiała w Telewizji Publicznej, dopiero później dołączyła do TVN-u. Jednak niespodziewanie przed rokiem zrezygnowała z pracy w stacji i postanowiła trochę odetchnąć poza mediami. Od dłuższego czasu przebywa ze swoim partnerem na malowniczej wyspie, skąd regularnie przesyła relacje i zdjęcia, a także zdalnie prowadzi biznes kosmetyczny oraz aktywizuje innych do działania i odnosi się do sytuacji w Polsce.